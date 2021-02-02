Разработчики "Спутника V" назвали сроки новой волны коронавируса в России

В НИЦЭМ имени Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина от COVID-19 "Спутник V", допустили возможность новой волны коронавируса в России. Ведущий специалист центра Фёдор Лисицын считает, что она может прийти с потеплением.

По словам Лисицына, очередная вспышка инфекции наиболее вероятна в марте. Эксперт обратил внимание, что справиться с ней можно будет только при помощи массовой вакцинации, сообщает RT.

Напомним, что за минувшие сутки в России впервые с октября прошлого года было выявлено менее 17 тысяч новых случаев заражения COVID-19. В понедельник специалисты зафиксировали 16 643 случаев заболевания.