Разработчики "Спутника V" назвали сроки новой волны коронавируса в России

В НИЦЭМ имени Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина от COVID-19 "Спутник V", допустили возможность новой волны коронавируса в России. Ведущий специалист центра Фёдор Лисицын считает, что она может прийти с потеплением.
По словам Лисицына, очередная вспышка инфекции наиболее вероятна в марте. Эксперт обратил внимание, что справиться с ней можно будет только при помощи массовой вакцинации, сообщает RT.
Напомним, что за минувшие сутки в России впервые с октября прошлого года было выявлено менее 17 тысяч новых случаев заражения COVID-19. В понедельник специалисты зафиксировали 16 643 случаев заболевания.
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