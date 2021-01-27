Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 января 2021 года

Суточный прирост заразившихся коронавирусом россиян постепенно снижается. Данные статистики начали внушать оптимизм.

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается в России. Население прививают препаратом "Спутник V", разработанным исследовательским центром имени Гамалеи. Недавно в инструкции к этой вакцине появилось новое предупреждение. Так, "Спутник V" следует применять с осторожностью людям со злокачественными новообразованиями. Пока мало известно, как препарат влияет на онкологические болезни, пишет РИА Новости.

Вместе с тем стало известно, что противораковый препарат справился с коронавирусом в десятки раз лучше ремдесивира. Результаты данного исследования появились в научном журнале Science. Речь идет о плитидепсине (Аплидин), который обычно применяется для борьбы с онкологией. В ближайшем будущем этот препарат может оказаться лекарством от ковида.

Также анонсирован выпуск третьей вакцины от коронавируса в России. Премьер-министр Михаил Мишустин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что препарат, который разработал центр имени Чумакова, поступит в оборот в ближайший месяц. Кроме того, председатель правительства напомнил: масштабный выпуск второй вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" начнется в феврале.

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