Пандемия отступает? В России коронавирусом за сутки заразились 18,2 тысячи человек

В оперативном штабе по мониторингу эпидобстановки рассказали, что у 10,6% из инфицированных нет симптомов. Вылечились и покинули больницы 23 798 человек, скончались 564 пациента.
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Москве – 2 317. За минувший день в российской столице госпитализировали 1 187 человек, выздоровело 5 572 жителя города, умерли 70 пациентов.
На втором месте находится Санкт-Петербург, где подтвердили 1 510 новых случаев. Далее идет Московская область с 1 129 больными. В первую пятерку также попали Нижегородская (461 случай) и Воронежская (383 случая) области.
Отметим, что суточный прирост заразившихся COVID-19 в России снижается второй день подряд. Накануне в оперштабе отчитались о 19 290 новых больных. Значит ли это, что пандемия отступает? Специалисты просят не торопиться с выводами.
Представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что новые подъемы заболеваемости в стране возможны. "Говорить, что мы победили коронавирус, очень рано", – подчеркнула она в эфире канала "Россия 24".
На прошлой неделе стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Привиться от инфекции может любой желающий бесплатно. По прогнозам экспертов, в этом году вакцинацию пройдет около 60% населения.
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