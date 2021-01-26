Названы округа Подмосковья с самым большим приростом зараженных COVID-19

Специалисты оперативного штаба Московской области рассказали, в каких округах региона было выявлено наибольшее количество новых заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние сутки. В общей сложности, за минувший понедельник в Подмосковье зафиксировали 1129 случая заболевания ковидом.
Антирейтинг возглавила Балашиха, где инфекцию подхватили 136 человек. На втором месте расположились Люберцы с 65 заражённых. За ними следуют сразу три округа: Одинцово, Раменское и Химки, в каждом из которых заболели по 57 человек. В десятку лидеров также вошли Королёв (56 случаев), Щёлково (49 случаев), Мытищи (43 случая), Дмитров (37 случаев), Солнечногорск (36 случаев) и Истра с 30 заражённых, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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