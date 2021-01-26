Россияне согласились на ограничение прав ради борьбы с COVID-19

Большинство россиян согласились на ограничение своих прав ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди 1,5 тысячи граждан, проведённого холдингом "Ромир".
Специалисты выяснили, что жители России недовольны тем, что коронавирусные ограничения из временных превратились в постоянные, поэтому готовы на крайние меры ради их скорейшего завершения. 54% участников исследования согласились на частичные ограничения прав, а 15% готовы поддержать их полностью. При этом 39% респондентов выступили против самолишений, сообщает телеканал "360".
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