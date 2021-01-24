Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 января 2021 года

Как сложится ситуация с коронавирусом в России весной 2021 года, пока предсказать сложно даже экспертам. Их мнения разнятся. Однако каждый день стали фиксировать гораздо меньше зараженных, если сравнивать с ситуацией, наблюдаемой в конце 2020-го. Статистика дает людям надежду.

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