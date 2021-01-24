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Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 января 2021 года
22:06
Разин предупреждал: нанесен сокрушительный удар по карьере Шатунова
20:28
Общественник: Организаторы митингов провоцируют новые вспышки COVID-19
20:19
Киста перекрыла кровоток: Вскрылись подробности состояния Дакоты после экстренной госпитализации
19:36
Вовлечение детей в митинги сравнили с операциями фашистских карателей
19:31
Россиян предупредили о росте числа заболевших COVID-19 после митингов
18:04
Розенбаум о конфликте с Шуфутинским: Чуть с ума не сошел
17:54
Украинский депутат Деркач раскрыл автора записи разговора Порошенко и Байдена
17:50
Костюшкин разделся догола ради удовольствия Кудрявцевой
17:47
"Не бил": экс-любовник Бузовой решился на откровенный разговор
17:23
Пышные формы Кристины Асмус возбудили россиян
17:22
Зараженные коронавирусом пришли на митинг в Москве
16:57
Голикова назвала приоритетную версию происхождения коронавируса
16:53
Участники незаконного митинга в Москве пытаются провоцировать полицию
16:18
В СПЧ отметили корректное поведение полиции на акции в Москве
16:00
Умер легендарный журналист Ларри Кинг
15:59
Скончался президент Московского зоопарка
15:41
Организаторы митингов используют детей как живой щит – политолог Гусев
15:10
Москалькова оценила отношение местных властей к участникам митингов
15:07
"Я – экстремальная мамаша": затравленная из-за сына Тодоренко сделала заявление
15:03
"Кидали кирпичами и гвоздями": Вдова Караченцова терпела унижения ради семьи
14:38
Эксперты о незаконных митингах: Не тот масштаб, на который рассчитывали организаторы
14:38
Появились кадры обнаженной Полины Гагариной
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Павел Деревянко похвастался молодой пассией
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Пикантные фото Штурм в постели всполошили народ
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"Так действовали фашисты": общественник возмутилась вовлечением детей в незаконные акции
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Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 января 2021 года
23:30
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Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 января 2021 года

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Как сложится ситуация с коронавирусом в России весной 2021 года, пока предсказать сложно даже экспертам. Их мнения разнятся. Однако каждый день стали фиксировать гораздо меньше зараженных, если сравнивать с ситуацией, наблюдаемой в конце 2020-го. Статистика дает людям надежду.
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Массовая вакцинация в России проходит уже целую неделю. На сегодняшний день сделано более миллиона прививок от коронавируса. Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова не рекомендует вакцинироваться людям, которые переболели ковидом. Она отметила, что случаи повторного заражения коронавирусом пока единичны, пишет Lenta.ru.

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Тем временем производство российской вакцины "Спутник V" начинается в Турции. По данным Российского фонда прямых инвестиций, пока речь идет об одном миллионе доз препарата. В дальнейшем, возможно, производство будет расширено, сообщает РИА Новости.

Также есть радостные новости для путешественников. 1 марта 2021 года Кипр открывает границы для 56 стран, в том числе России. Как пишет местная газета Cyprus Mail, туристы могут забыть о карантине, если тест на коронавирус, сделанный по прибытии, окажется отрицательным.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 910 057
  • Умерли – 12 895
  • Выздоровели – 769 433

Коронавирус в России

  • Заболели – 3 698 273
  • Умерли – 68 971
  • Выздоровели – 3 109 315

Коронавирус в мире

  • Заболели – 98 830 505
  • Умерли – 2 118 685
  • Выздоровели – 69 617 005

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Автор: 24 января 2021, 00:32 Источник: стопкоронавирус.рф
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