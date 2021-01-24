Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 января 2021 года

Массовая вакцинация в России проходит уже целую неделю. На сегодняшний день сделано более миллиона прививок от коронавируса. Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова не рекомендует вакцинироваться людям, которые переболели ковидом. Она отметила, что случаи повторного заражения коронавирусом пока единичны, пишет Lenta.ru.
Тем временем производство российской вакцины "Спутник V" начинается в Турции. По данным Российского фонда прямых инвестиций, пока речь идет об одном миллионе доз препарата. В дальнейшем, возможно, производство будет расширено, сообщает РИА Новости.
Также есть радостные новости для путешественников. 1 марта 2021 года Кипр открывает границы для 56 стран, в том числе России. Как пишет местная газета Cyprus Mail, туристы могут забыть о карантине, если тест на коронавирус, сделанный по прибытии, окажется отрицательным.
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