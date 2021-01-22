В Роспотребнадзоре предупредили о новых подъемах заболеваемости COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется. Однако расслабляться пока рано, уверены специалисты Роспотребнадзора.

Представитель ведомства Наталья Пшеничная рассказала, что с января этого года в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Тем не менее небольшие подъемы возможны. "Говорить, что мы победили инфекцию, очень рано", – подчеркнула она.

За прошедшие сутки в России подтвердили 21 513 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество инфицированных граждан сегодня составляет 3,67 миллиона. Выздоровели и покинули больницы 3,08 миллиона человек, скончались 68 412 пациентов, отметили в оперативном штабе.

С 18 января 2021 года в стране началась массовая вакцинация. Привиться от COVID-19 могут все граждане бесплатно. Ожидается, что уже к этой осени в стране сформируется коллективный иммунитет. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, от коронавируса привьется около 60% населения.

Чтобы защитить себя и близких от коронавируса, достаточно соблюдать несколько элементарных правил. Необходимо регулярно мыть руки и пользоваться антисептиком. В общественных местах (транспорте, магазине) нужно носить медицинские маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.