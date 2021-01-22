Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 января 2021 года

Еще один штамм коронавируса, более агрессивный и заразный, выявили в ЮАР. По словам ученых, он умеет обходить действие антител, и оттого очень опасен.
Южноафриканский вид коронавируса уже зафиксирован в Дании и Франции, а также в Японии и США. Страны прекращают авиасообщение с Кейптауном и другими городами ЮАР. Ученые в свою очередь исследуют устойчивость существующих вакцин к новой мутации вируса.
Тем временем в Москве смягчили часть введенных из-за коронавируса ограничений. Мэр столицы Сергей Собянин принял такое решение в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в мегаполисе. Так, к очному обучению с 22 января возвращаются колледжи, спортшколы и учреждения допобразования. В вузах дистанционное обучение сохраняется до 6 февраля. Кроме того, возобновляют работу детские комнаты, музеи, библиотеки и лагеря. Кинотеатрам и концертным залам разрешили заполнять до 50% от зала.
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