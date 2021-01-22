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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 января 2021 года

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Данные статистики показывают разную картину распространения коронавируса в мире. К тому, коварная инфекция мутирует.
прочитано 171 раз

Еще один штамм коронавируса, более агрессивный и заразный, выявили в ЮАР. По словам ученых, он умеет обходить действие антител, и оттого очень опасен.

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Южноафриканский вид коронавируса уже зафиксирован в Дании и Франции, а также в Японии и США. Страны прекращают авиасообщение с Кейптауном и другими городами ЮАР. Ученые в свою очередь исследуют устойчивость существующих вакцин к новой мутации вируса.

Тем временем в Москве смягчили часть введенных из-за коронавируса ограничений. Мэр столицы Сергей Собянин принял такое решение в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в мегаполисе. Так, к очному обучению с 22 января возвращаются колледжи, спортшколы и учреждения допобразования. В вузах дистанционное обучение сохраняется до 6 февраля. Кроме того, возобновляют работу детские комнаты, музеи, библиотеки и лагеря. Кинотеатрам и концертным залам разрешили заполнять до 50% от зала.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 904 352
  • Умерли – 12 759
  • Выздоровели – 757 871

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 655 839

    • Умерли – 67 836
    • Выздоровели – 3 054 218

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 97 538 218
    • Умерли – 2 089 284
    • Выздоровели – 68 641 474

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    Автор: 22 января 2021, 06:51 Источник: Coronavirus-monitor.ru ✓ Надежный источник
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