Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 января 2021 года

Усилия политиков, ученых и медиков для борьбы с коронавирусом в России и мире дают положительные результаты. Статистика последних дней дает надежду на то, что с пандемией в обозримом будущем будет покончено.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в нашей стране не планируют вводить "ковидные паспорта". Она добавила, что вакцинация от коронавируса в России не обязательная, а добровольная. В то же время политик рекомендовала все же пройти вакцинацию, поскольку, по ее мнению, это практически единственный способ сдержать пандемию COVID-19.

Свой неоценимый вклад в борьбу с заболеванием вносят и ученые. Так, японские исследователи установили, что может убивать коронавирус в слюне, но ненадолго. Если напиток подержать во рту десять секунд, то в образце слюны нельзя будет найти вирус. Однако его частицы восстановятся уже через несколько минут.

Ранее сообщалось, что способное уничтожить коронавирус вещество содержится в корне солодки. Речь идет о глицирризиновой кислоте.



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