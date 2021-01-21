Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 января 2021 года

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в нашей стране не планируют вводить "ковидные паспорта". Она добавила, что вакцинация от коронавируса в России не обязательная, а добровольная. В то же время политик рекомендовала все же пройти вакцинацию, поскольку, по ее мнению, это практически единственный способ сдержать пандемию COVID-19.
Свой неоценимый вклад в борьбу с заболеванием вносят и ученые. Так, японские исследователи установили, что может убивать коронавирус в слюне, но ненадолго. Если напиток подержать во рту десять секунд, то в образце слюны нельзя будет найти вирус. Однако его частицы восстановятся уже через несколько минут.
Ранее сообщалось, что способное уничтожить коронавирус вещество содержится в корне солодки. Речь идет о глицирризиновой кислоте.
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