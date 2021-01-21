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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 января 2021 года

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Усилия политиков, ученых и медиков для борьбы с коронавирусом в России и мире дают положительные результаты. Статистика последних дней дает надежду на то, что с пандемией в обозримом будущем будет покончено.
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По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в нашей стране не планируют вводить "ковидные паспорта". Она добавила, что вакцинация от коронавируса в России не обязательная, а добровольная. В то же время политик рекомендовала все же пройти вакцинацию, поскольку, по ее мнению, это практически единственный способ сдержать пандемию COVID-19.

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Свой неоценимый вклад в борьбу с заболеванием вносят и ученые. Так, японские исследователи установили, что может убивать коронавирус в слюне, но ненадолго. Если напиток подержать во рту десять секунд, то в образце слюны нельзя будет найти вирус. Однако его частицы восстановятся уже через несколько минут.

Ранее сообщалось, что способное уничтожить коронавирус вещество содержится в корне солодки. Речь идет о глицирризиновой кислоте.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 900 894
  • Умерли – 12 690
  • Выздоровели – 752 651

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 633 952
    • Умерли – 67 224
    • Выздоровели – 3 027 316

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 96 847 179
    • Умерли – 2 072 337
    • Выздоровели – 68 078 933

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    Автор: 21 января 2021, 06:52 Источник: Coronavirus-monitor.ru ✓ Надежный источник
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