Главный инфекционист Москвы: Сделать прививку особенно важно людям из группы риска

Пациенты старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями тяжелее всех переносят заболевание COVID-19, поэтому вакцинироваться им особенно важно. Об этом заявила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы, главврач Инфекционной больницы № 1 Светлана Сметанина.



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