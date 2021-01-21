Москвичи спешат привиться от коронавируса в ГУМе

Бесплатную прививку от коронавируса в Москве теперь можно сделать и в торговых центрах. Особой популярностью пользуется ГУМ на Красной площади. Второй день подряд в универмаге выстраиваются очереди из желающих пройти вакцинацию.



Прививочный кабинет в ГУМе находится на третьем этаже. Из-за большого числа желающих сотрудники универмага нанесли на пол дополнительную разметку с просьбой соблюдать дистанцию.



Еще до обеда в очередь на бесплатную вакцинацию выстроиваются несколько десятков человек. Волонтеры предупреждают: возможно, для получения заветной прививки придется подождать пару часов.

Но людей это не пугает. Москвичи хотят сделать прививку сейчас, а не ждать две недели своей очереди в поликлинику и все это время подвергать себя риску заразиться.

На сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали почти 200 тысяч москвичей. В понедельник на вакцинацию записались 25 тысяч человек – это рекорд с начала декабря. Жителям столицы доступны 100 стационарных и 20 выездных прививочных пунктов.





С 20 января пройти вакцинацию можно в ТРЦ "Афимолл Сити", "Океания" и "Город". Также прививочный кабинет работает в театре "Геликон-опера", фудмолле "ДЕПО" и флагманском офисе "Мои документы".

Выездные бригады врачей проводят вакцинацию бесплатно и без предварительной записи. Подробный график работы выездных бригад опубликован на сайте mos.ru. Для вакцинации нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС, прикрепление к городской поликлинике необязательно.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Почти половина сделавших прививку – люди старшего возраста.