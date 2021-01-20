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Панацея от ковида: как страны мира стимулируют граждан вакцинироваться

Панацея от ковида: как страны мира стимулируют граждан вакцинироваться

Фото: Hugo Amaral/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Прививочная кампания от коронавируса в мире набирает обороты. Спустя почти год после начала пандемии стало ясно – обеспечить защиту от смертельной инфекции, создать коллективный иммунитет и помочь восстановить экономику сможет только масштабная вакцинация. В силу своих особенностей страны принимают различные стимулирующие меры, пытаясь убедить граждан в необходимости прививки.
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Наибольший урон пандемия коронавируса нанесла Европе. В декабре на фоне стремительно роста числа заразившихся страны Евросоюза вновь начали вводить жесткий карантин. Гражданам не следует появляться на улице без крайней необходимости, работают только аптеки, продуктовые магазины и другие необходимые сервисы.

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Жесткие ограничения наносят большой урон европейской экономике, но карантин – мера вынужденная. В противном случае распространение коронавируса могло выйти из-под контроля с непредсказуемыми последствиями.

Надежду дал старт масштабной вакцинации. Прививки от COVID-19 в европейских странах начали делать в последних числах декабря.

Еще до начала массовой вакцинации в ЕС обсуждали возможность предоставления преференций тем, кто прошел вакцинацию. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что сделавшие прививку от COVID-19 должны получить возможность вернуться к общественной жизни и вновь пользоваться основными правами.

Высокопоставленный чиновник напомнил, что получившие вакцину не заболеют, их не придется размещать в отделениях интенсивной терапии. "А если в ресторанах или кино будут только вакцинированные граждане, то друг другу они ущерба не нанесут", – сказал Маас в в интервью газете Bild am Sonntag.

В свою очередь власти Франции могут запретить пользоваться общественным транспортом тем, кто не прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом гласит соответствующий законопроект. Документ поддержало правительство. Отрицательный тест на коронавирус или доказательство наличия прививки может потребоваться для предоставления людям доступа к транспорту и к "некоторым видам деятельности", сказано в проекте закона.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Кроме того, на уровне руководства Евросоюза рассматривается введение сертификатов о вакцинации. Главы европейских государств и правительств обсудят этот вопрос 21 января.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала введение сертификатов о вакцинации медицинской необходимостью.

"Важно найти правильный баланс, чтобы обеспечить равные возможности тех, кто уже имеет и еще не имеет доступа к вакцинации, этот вопрос будет в ближайшее время обсуждаться на медицинском уровне", – сказала она.

По сообщениям американского агентства Bloomberg, власти Евросоюза к лету намерены вакцинировать не менее 70% взрослого населения. К марту прививку должны получить не менее 80% медицинских и социальных работников, а также людей старше 80 лет.

Многие страны ЕС начали вакцинацию с домов престарелых. Без эксцессов не обходится. Суд в Испании впервые обязал привить от COVID-19 недееспособную женщину. Судья напомнила, что пандемия коронавируса привела к миллионам заражений и десяткам тысяч жизней, а в Испании особо тяжелая ситуация среди возрастных групп, к которым принадлежит женщина.

По словам официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант, власти ЕС обсуждают предоставление дополнительных прав прошедшим вакцинацию гражданам. Речь идет о праве на въезд в другие страны и упрощении эпидемиологического контроля в отношении таких людей.

Уже сейчас прививка от коронавируса дает возможность путешествовать в некоторые страны без ограничений. Так, Сейшельские острова с 15 января начали пускать туристов из всех стран при наличии сертификата о вакцинации. "Мы надеемся, что нынешнее решение даст туризму необходимый импульс, в котором сейчас так нуждается национальная экономика", – сказал глава туристической отрасли островов Сильвестр Радегонде.

Сейчас прививку от коронавируса в мире делают разными вакцинами. При этом западные СМИ отмечают растущий спрос на российские и китайские препараты. Российские и китайские производители опубликовали многообещающие результаты клинических испытаний своих вакцин, исследования проводились по всем международным стандартам, пишет британская Financial Times.

В России для вакцинации от коронавируса используют препарат "Спутник V". Исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали эффективность вакцины на уровне более 90%. Для сравнения, эффективность препарата от британского фармгиганта Astrazeneca составила лишь 70%.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В беседе с "Дни.ру" вирусолог Александра Бутенко назвал вакцину "Спутник V" абсолютно безопасной. Специалист отметил, что во многих случаях вакцинирование препаратом проходит без побочных эффектов, лишь иногда отмечаются незначительные реакции.

"Я знаю лично многих людей, которые привились этой вакциной без всяких отрицательных ощущений", – сказал он.

С российскими вирусологами солидарны многие западные эксперты. Старший аналитик авторитетного издания Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели уверен, что российская вакцина ничем не уступает западным аналогам и даже превосходит некоторые зарубежные препараты – например, китайский CoronaVac.

Об успешности российского препарата говорит интерес к нему со стороны других стран. Так, в Казахстан планируется поставить 20 тысяч доз "Спутник V". Вакцинация препаратом начнется к 1 февраля.

В Аргентине "Спутником" привились уже более 200 тысяч жителей. В свою очередь власти Мексики могут закупить до 24 миллионов доз российской вакцины. В скором времени "Спутник V" поставят в Сербию, государство Палестина, а с Малайзией переговоры о закупке вакцины вышли на финишную прямую.

Доверяют отечественной разработке и иностранные дипломаты. Посол Италии в России Паскуале Терраччано выбрал для вакцинирования от коронавируса "Спутник V". По его словам, побочных эффектов он не испытал.

В настоящее время "Спутником" привились более 1,5 миллиона человек. 13 января президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса.

Чем большими темпами будет идти вакцинация, тем быстрее пандемия будет побеждена, отметил в беседе с "Дни.ру" главный врач московской городской клинической больницы №67 Андрей Шкода. По словам медика, не стоит откладывать прививку от COVID-19 на потом, если есть возможность сделать ее сейчас.

"Я привился и считаю, что это нужно делать. А откладывание на потом может закончиться тем, что человек заболеет", – сказал Шкода.

Наиболее активно в России вакцинируются москвичи. Прививку от COVID-19 получили 190 тысяч жителей столицы, еще 100 тысяч записались на ближайшее время. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках, также работают выездные бригады врачей.

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Автор: 20 января 2021, 12:32

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