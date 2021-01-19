Коронавирус в России: за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев

Лидером среди регионов по количеству инфицированных стал Санкт-Петербург. Диагноз поставили 3 281 жителю города. На втором и третьем местах находятся Москва и Московская область, где выявили 3 115 и 1 072 заболевших соответственно.
В первую десятку также попали Нижегородская (471), Ростовская (392), Воронежская (391), Свердловская (378), Вологодская (305), Челябинская (302) области и Красноярский край (322).
Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в России заразились 3,61 миллиона человек. Количество выздоровевших за сутки выросло на 23 тысячи до 3 миллионов. Число жертв – на 586 и превысило 66 тысяч.
Отметим, что в конце прошлого года по всей стране был введен масочный режим. Граждан просят носить средства защиты в общественном транспорте и такси, в магазинах и аптеках, в лифтах и на парковках.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что режим будет отменен только после того, как в стране сформируется популяционный иммунитет. До этого времени глава ведомства призывает россиян не забывать о средствах защиты.
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