Найден способ выявить COVID-19 по глазам

Ученые из британского университета Anglia Ruskin провели исследование, в ходе которого был обнаружен новый способ выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Выяснилось, что на заболевание могут указать проблемы с глазами.
Специалисты установили, что для коронавируса характерны такие симптомы, как зуд, непереносимости и дискомфорт в глазах в целом. Однако исследователи обратили внимание, что эти признаки могут свидетельствовать не только о ковиде, но и о других проблемах со зрением, сообщает "Москва 24".
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