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Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 января 2021 года

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
С наступлением 2021 года стало появляться все больше новостей о вакцинах от коронавируса, разработанных в России и США, нежели о новых зараженных. Препараты "Спутник V" и Pfizer быстро распространяются по миру.
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Массовая вакцинация от коронавируса в России начинается 18 января. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на прошлой неделе. Всех желающих будут прививать препаратом "Спутник V", разработанным центром имени Гамалеи.

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Также сообщается, что эта вакцина может быть зарегистрирована в Перу в течение месяца. Как рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, Москва и Лима уже обсуждают этот процесс. Напомним, в Перу с начала 2020 года коронавирусом заразились около миллиона человек.

Тем временем у 13 израильтян произошел лицевой паралич после вакцинации препаратом Pfizer. Издание "Едиот Ахронот" пишет, что у одного из привившихся американским препаратом практически сразу появились странные ощущения на подбородке и во рту. Больше суток он испытывал боль.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 891 648
  • Умерли – 12 468
  • Выздоровели – 739 340

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 568 209
    • Умерли – 65 566
    • Выздоровели – 2 960 431

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 95 042 685
    • Умерли – 2 033 026
    • Выздоровели – 66 527 118

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    Автор: 18 января 2021, 00:34 Источник: стопкоронавирус.рф
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