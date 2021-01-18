Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 января 2021 года

Массовая вакцинация от коронавируса в России начинается 18 января. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на прошлой неделе. Всех желающих будут прививать препаратом "Спутник V", разработанным центром имени Гамалеи.
Также сообщается, что эта вакцина может быть зарегистрирована в Перу в течение месяца. Как рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, Москва и Лима уже обсуждают этот процесс. Напомним, в Перу с начала 2020 года коронавирусом заразились около миллиона человек.
Тем временем у 13 израильтян произошел лицевой паралич после вакцинации препаратом Pfizer. Издание "Едиот Ахронот" пишет, что у одного из привившихся американским препаратом практически сразу появились странные ощущения на подбородке и во рту. Больше суток он испытывал боль.
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