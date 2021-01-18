Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 22,8 тысячи

За прошедшие сутки диагноз поставили 22 857 гражданам. Отмечается, что у 11% из них нет клинических проявлений болезни. 18 333 человека полностью вылечились и выписались из больниц, 471 пациент скончался.
Больше всего новых случаев заражения – 3 679 – обнаружили в Москве. 1 042 человека были госпитализированы, 73 пациента умерли. "В столице еще выздоровело 4 009 пациентов после прохождения лечения от коронавируса", – говорится в сообщении.
В тройку регионов России по наибольшему числу заболевших также попали Санкт-Петербург и Московская область. В городе на Неве выявили 3 287 инфицированных, а в Подмосковье – 1 381 заразившегося.
Напряженная ситуация с распространением COVID-19 также наблюдается в Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Воронежской, Вологодской, Челябинской областях, Красноярском крае.
Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 3,59 миллиона граждан в 85 регионах. За весь период зафиксировали 66 тысяч летальных исходов. Победили болезнь 2,97 миллиона человек.
С 18 января этого года по всей стране началась массовая вакцинация от COVID-19. Одними из первых в России прививку сделали жители Колымы. Отметим, что до этого вакцинация распространялась только на некоторые категории граждан.
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