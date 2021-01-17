Доктор Мясников назвал фатальную ошибку при лечении ковида в домашних условиях

По мнению главного врача Городской клинической больницы № 71 Александра Мясникова, люди не понимают, как лечить ковид в домашних условиях, из-за чего совершают ошибки, которые могут привести к летальному исходу. Специалист отметил: для выздоровления нужны только вспомогательные средства.

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