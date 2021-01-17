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В испанской газете Monde diplomatique сделали заявление о способности вакцины

В испанской газете Monde diplomatique сделали заявление о способности вакцины "Спутник V" подавить пандемию

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Научный журналист, член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско положительно высказался о российской вакцине "Спутник V" от коронавируса. По мнению эксперта, западные страны, которые скептически отреагировали на появление этого препарата, недостаточно осведомлены о "научной традиции России".
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Препарат "Спутник V", разработанный центром имени Гамалеи, является результатом так называемой исторической цепочки научных российских разработок. Федерико Куско отметил, что Запад долгое время отрицал достижения этой страны, поэтому удивлен появившейся вакциной от коронавируса.

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Также научный журналист считает, что лекарства, разработанные в лабораториях США и стран Евросоюза, продаются по космическим ценам, в том время как Россия "за деньгами не гонится". По мнению эксперта, о сомнениях насчет "Спутника V" через 50 лет никто не вспомнит. Мол, препарат может подавить пандемию.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в России препаратом центра имени Гамалеи, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, стартует 18 января. Такое решение принял Владимир Путин. На этой неделе президент поручил подготовить соответствующую инфраструктуру.

Стоит отметить, что "Спутником V" уже заинтересовалось множество стран. Например, уже начались поставки в Аргентину и Сербию. Российскую вакцину от коронавируса приобрела и Боливия. Туда отправят 5,2 миллиона доз. Препарат "Спутник V" также появился в Гвинеи.

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Автор: 17 января 2021, 11:44 Источник: Le Monde diplomatique ✓ Надежный источник

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