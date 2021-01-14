Twitter ограничил доступ к аккаунту вакцины "Спутник V"

По словам представителей РФПИ, через Twitter фонд открыто делился всей информацией о вакцине "Спутник V" и о том, как она работает. Через соцсеть было предложено AstaZeneca использовать один из компонентов препарата и достигнута договоренность о проведении совместных клинических исследований.
Также в фонде призвали подписчиков обратиться в Twitter, чтобы соцсеть вернула доступ к учетной записи российской вакцины. Вскоре соцсеть снял ограничение на доступ к аккаунту "Спутник V".
В настоящее время страница российского препарата снова доступна для чтения без плашки с предупреждением об ограничении. Однако какого-либо письма с разъяснениями произошедшего и причинами ограничения аккаунта РФПИ пока не получал.
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