В Минздраве рассказали о распространении коронавируса в новогодние каникулы

Несколько суток подряд в России снижается прирост заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, ситуация с эпидемией остается напряженной. Глава Минздрава прокомментировал последние новости,

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с распространением коронавируса в новогодние каникулы. По словам министра, все было под контролем, однако в нескольких регионах все-таки обстановка была напряженная.

Ведомство контролировало работу медицинских учреждений России, а также своевременность оказания медицинской помощи пациентам с положительным тестом на ковид.

Мурашко отметил, что сейчас в стране 23 процента больничных коек, отведенных на ресурсы по борьбе с эпидемией, свободны. Это говорит о положительной динамике. Помимо этого в стране возросло производство лекарств для помощи коронавирусным больным, пишет РИА Новости.

В большинстве регионов России отмечается стабилизация ситуации с распространением коронавируса. В 22 регионах заболеваемость снижается, однако два региона показывают отрицательную динамику.

Ранее эпидемиолог рассказал, что после новогодних праздников есть риск возрастания заболеваемости коронавирусом. Во время каникул люди реже ездили в общественном транспорте и меньше контактировали друг с другом.

Напомним, за прошедшие сутки новый коронавирус COVID-19 выявили у 22 934 человек. 12 процентов из них болели без симптомов. Выздоровели 24 755 человек, умер 531 человек.