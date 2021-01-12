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Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 января 2021 года

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
Последние новости о коронавирусе практически полностью состоят из отчетов о все более масштабном применении вакцины от ковида. Впрочем, пока, как показывает практика, препарата на всех не хватает.
прочитано 266 раз

Когда в начале эпидемии коронавируса в мире наблюдалась острая нехватка средств защиты, не редки были случаи, когда та или иная страна прямо в аэропорту перекупала груз с медицинскими масками. Сейчас похожая ситуация наблюдается с вакциной.

Выяснилось, что в США богачи готовы были заплатить немалые деньги для того, чтобы получить препарат раньше чем те, кому он предназначен. Теперь предприимчивым клиникам грозит солидный штраф.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 862 214
  • Умерли –12 025
  • Выздоровели – 701 790

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 425 269
    • Умерли – 62 277
    • Выздоровели –2 800 675

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 90 855 837
    • Умерли – 1 946 631
    • Выздоровели – 63 741 314

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    Автор: 12 января 2021, 02:03
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