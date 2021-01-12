Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 января 2021 года

Когда в начале эпидемии коронавируса в мире наблюдалась острая нехватка средств защиты, не редки были случаи, когда та или иная страна прямо в аэропорту перекупала груз с медицинскими масками. Сейчас похожая ситуация наблюдается с вакциной.
Выяснилось, что в США богачи готовы были заплатить немалые деньги для того, чтобы получить препарат раньше чем те, кому он предназначен. Теперь предприимчивым клиникам грозит солидный штраф.
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