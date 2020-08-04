Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране: Мы справились с этой бедой

Эпидемия коронавируса в мире стала проверкой на прочность для белорусского общества, считает президент республики Александр Лукашенко. Он заявил, что государство выдержало этот экзамен.



Своими мыслями о пандемии коронавируса в мире политик поделился в послании к народу и парламенту. По словам белорусского лидера, эпидемия коронавируса стала самым сложным для международных связей.

"Мы справились с этой бедой", – отметил политик. Он добавил, что это видно всем, кто не слеп. Отметим, ранее пользователи Сети обеспокоились состоянием здоровья Александра Лукашенко.

Тревога небеспочвенна. Так, 28 июля президент Белоруссии сообщил, что переболел коронавирусом. Он признался, что перенес опасное заболевание на ногах.

Как писали "Дни.ру", за весь период COVID-19 выявили у 67,7 тысячи белорусов. Выздоровели и выписались из больниц 61,8 тысячи человек, умерли 553 пациента. Отметим, что президент Александр Лукашенко не вводил жестких ограничений по коронавирусу в стране.



По последним данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус в мире выявлен уже у более 17,9 миллиона человек. Свыше 686 тысяч человек скончались. Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.