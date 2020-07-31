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Политика
Рейтинг Лукашенко упал из-за пандемии коронавируса

Рейтинг Лукашенко упал из-за пандемии коронавируса

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила о падении его рейтинга весной. Причиной стали непопулярные меры, принятые Александром Лукашенко для защиты населения от коронавируса.

Продолжение: Эксперт о целях задержания россиян в Белоруссии: Домашняя заготовка
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Белорусские власти изначально серьезно отнеслись к угрозе COVID-19. Александру Лукашенко было нелегко принимать решения по борьбе с вирусом. "У нас так выстроена система власти, что фактически за все несет ответственность один человек", – отметила Наталья Эйсмонт.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По ее словам, президент никогда бы не посмел пренебречь интересами и здоровьем соотечественников. Во Дворце Независимости устраивались длительные совещания, где присутствовали лучшие эксперты. Проводились симпозиумы, на которых обсуждали эпидемиологическую обстановку в стране.

Пресс-секретарь президента признала, что Белоруссия не была готова к пандемии. Во многих городах не хватало средств защиты. За неделю властям удалось поставить их производство на рельсы. Сотни предприятий перепрофилировались и обеспечили людей масками и перчатками, сообщает Kraj.by.

За весь период COVID-19 выявили у 67,7 тысячи граждан страны. Выздоровели и выписались из больниц 61,8 тысячи человек, умерли 553 пациента. Отметим, что президент Александр Лукашенко не вводил жестких ограничений по коронавирусу в стране.

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Публикация от Александр Лукашенко (@lukoshenko_aleksandr)

Лидер Белоруссии объяснил отказ закрыть предприятия экономическими причинами. Если бы заводы и фабрики на время остановили работу, это привело бы к серьезному кризису в государстве. Лукашенко назвал ситуацию вокруг COVID-19 в мире психозом.

Автор: 31 июля 2020, 11:21 Источник: Kraj.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Evgenija Ivanova
Ответить
Мозаичный психопат устроил геноцид белорусского народа и умножайте официальные цифры: как минимум: на 20—идёт бесконтрольное распространение коронавируса по всей стране(((((
1

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