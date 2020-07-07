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Что чаще всего в России сдавали в ломбард во время пандемии

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Глава Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников рассказал, что чаще всего сдавали в ломбард во время коронавирусной пандемии. Наиболее популярными, как и было ранее, остаются золотые украшения и ювелирные изделия.

По словам главы ассоциации развития ломбардов, 92-93% из всего, что сдают в ломбард, занимают золотые украшения и ювелирные изделия. Также он добавил, что доходы ломбардов в последние месяцы упали примерно на 30-40%. Чтобы удержать клиентов, многие организации стараются предоставлять своим клиентам дополнительное время на погашение займов и получение заложенного имущества назад.

Сергей также добавил, что оставшаяся доля сдаваемых предметов не изменилась. Эта ниша традиционно состоит из шуб, автомобилей и предметов антиквариата, сообщает "Царьград".

Автор: 7 июля 2020, 16:41 Источник: Nation News ✓ Надежный источник

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