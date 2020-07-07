Какие экспресс-тесты используют для выявления антител к коронавирусу

Эпидемия коронавируса в России идет на спад. В то же время продолжается формирование коллективного иммунитета к инфекции. Ежедневно в нашей стране проводятся десятки тысяч тестов на наличие антител к коронавирусу. Как и с помощью чего выявляют иммунитет к инфекции – в материале "Дни.ру".



Ключевым показателем защищенности организма от того или иного возбудителя опасных заболеваний являются антитела. Это присутствующие в плазме крови белки, которые вырабатываются в организме при встрече с инфекцией.



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Антитела – это своеобразные "бойцы быстрого реагирования" в организме. При столкновении с инфекцией они "пускаются в бой" и уничтожают чужака, не давая человеку заболеть.

Сейчас в России организовано масштабное тестирование на антитела к коронавирусу. Больше всего исследований проходит в Москве. Как отмечали в мэрии столицы, иммунитет к инфекции сформировался примерно у 20% горожан. Именно антитела лучше всего говорят о том, переболел человек COVID-19 или нет.

Какие методы тестирования используются сегодня в России? "Пионерами" в этой области были тесты на основе ПЦР – полимеразной цепной реакции. В большинстве случаев для изучения берется мазок из носоглотки. Затем в лаборатории сравнивают полученный от человека материал с генетическими показателями коронавируса. Таким образом выявляются в том числе бессимптомные носители инфекции.

И хотя ПЦР считается относительно надежным исследованием, от ошибки оно не застраховано. Ложные результаты бывали неоднократно. Обычно промах происходит, когда тест-система недостаточно чувствительна, или если вирус выделяется в малом количестве.

Экспресс-тесты на выявление антител значительно отличаются от своих "коллег", предназначенных для выявления самой инфекции. Экспресс-тесты на антитела делают методом иммунохроматографического анализа (ИХА). Исследование очень простое: на тест-полоску или кассету наносят каплю крови. Специальное оборудование не требуется.

Экспресс-тест покажет одну полоску, если иммунитет к коронавирусу отсутствует. А дальше самое интересное – тест может показать две, а то и три полосы. Все дело в видах антител к коронавирусу. Их, как оказывается, два – M и G.

При этом сразу антитела к инфекции не появляются. После начала болезни должно пройти какое-то время. Поэтому врачи практически никогда не делают тесты на начальной стадии заражения.

Антитела M обычно появляются в крови через 5-6 дней после инфицирования. Наибольшее их количество вырабатывается на второй неделе заболевания, затем происходит уменьшение. Через какое-то время антитела могут вовсе исчезнуть. Таким образом, антитела М – это по большей части непродолжительный иммунитет, который не гарантирует отсутствия повторного заражения в будущем. При экспресс-тесте наличие таких антител покажут две полоски.

Три полоски покажут антитела G – это самый крепкий и продолжительный иммунитет к вирусу – на несколько месяцев, а то и лет. Но вырабатывается он медленнее и только спустя несколько дней после появления антител M.

Для выявления иммунитета к коронавирусу в нашей стране используются десятки тестов. Часто используются китайские системы. Среди них – Core Technology, Beijing Lepu Medical Technology, Innovita (Tangshan) Biological Technology Co. и другие, пишут "Аргументы и факты".

Сейчас готовится к регистрации еще одна система из Китая – Panbio. Она выпускается одним из лидеров диагностического рынка – компанией Abbott. Экспресс-тесты от них скоро появятся и в нашей стране.

Китайские системы пользуются популярностью во всем мире. И более чем заслуженно: высокая точность, доступная цена и прочие преимущества выгодно отличают их от многих европейских аналогов. Поднебесная первая столкнулась с инфекцией и достигла больших успехов в ее лечении и разработке сопутствующих систем.

Неудивительно, что в ЕС предпочитают использовать экспресс-тесты, разработанные в Китае. Например, очень популярна Viva Chek Biotech. Ее же активно используют в Австралии, Сингапуре и других странах.

Высокую точность ИХА-тестов – 98-100% – продемонстрировали Beijing Lepu Medical Technology, Innovita (Tangshan) Biological Technology Co. Core Technology, VivaChek Biotech (Hangzhou). Результата тестирования долго ждать не придется – максимум 20 минут. Больше одного теста делать не нужно.

Конечно, антитела к коронавирусу не гарантируют, что человек не заболеет в будущем. Ученые до сих пор спорят, какое количество антител необходимо для крепкого иммунитета. Однако наличие хоть и временной, но все-таки защиты от опасной инфекции, поможет предотвратить ее распространение.