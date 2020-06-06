Число зараженных коронавирусом в мире достигло новой отметки

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло новой отметки. По последним данным, количество инфицированных по всему земному шару на 6 июня, 2020 года составляет более 6,73 миллиона человек.

При этом 394 тысячи человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Более дух с половинной миллионов пациентов успешно вылечились от инфекции.

