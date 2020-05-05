"Не вижу я выхода": напуганная коронавирусом Васильева взвыла из-за карантина

Татьяна Васильева считает, что проблем невозможно избежать, даже когда закончится режим самоизоляции. Но актриса пока не готова опускать руки.

На днях стало известно, что у 73-летней Татьяны Васильевой подозревают коронавирус. У актрисы несколько дней было плохое самочувствие, после этого она была госпитализирована. В больнице звезда театра и кино сдала тест на COVID-19, результаты ей скажут позднее. Татьяна Григорьевна была шокирована, когда увидела толпы людей в медучреждении и услышала оглушающий кашель пациентов. Именно поэтому актриса предпочла лечиться дома.

К слову, на карантине Васильева находится уже полтора месяца. Дом она покидала только для того, чтобы сходить в магазин или аптеку. В квартире Татьяна Григорьевна все возможное протирала специальным раствором. "Как выяснилось, это не спасет!", – сказала актриса во время интервью с "Собеседником".

Знаменитость считает, что после завершения карантина начнется вторая, а затем и третья волна пандемии. Находиться постоянно дома со временем также станет небезопасно, уверена Васильева, ведь таким образом человек лишается естественного иммунитета. "Выходишь на улицу как будто бы только из больницы, переболев тяжелой болезнью", – цитирует актрису издание.

Также Татьяна Григорьевна не видит необходимости в том, чтобы постоянно носить маску и перчатки. Якобы из-за этого также начнутся проблемы с иммунитетом. "Получается, надо сесть дома в водолазных костюмах и забыть про свою прежнюю жизнь, пока не нашли вакцину?! Не вижу я выхода", – возмущается Васильева.

Актриса переживает, что пока не может вернуться на работу. До пандемии она ездила по городам России и играла в спектаклях. Кроме этого, Татьяна Григорьевна очень скучает по родными и близким.