"Навсегда": озвучен страшный прогноз о короанвирусе

Вирусолог и ученый из Российской академии наук Виталий Зверев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" озвучил страшный прогноз об эпидемии коронавируса в мире. По его словам, на скорое избавление от пандемии рассчитывать не приходится.

Последние новости о распространении эпидемии коронавируса во всем мире заставляют людей из самых разных уголков планеты задуматься о том, когда же ситуация вернется в свое нормально русло. К сожалению, научному сообществу нечем обрадовать народ.

С тревожащим прогнозом в эфире телеканала "Россия 1" выступил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев. "Этот вирус пришел в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришёл на много-много лет, может, даже навсегда", – цитирует Life.ru эксперта.

По его словам, переболеть коронавирусом придется порядка 70% населения Земли. То есть угроза заражения висит над более чем 5,2 миллиарда людей. Сейчас число зараженных составляет уже более миллиона человек, и для многих уже эта цифра оказалась достаточным поводом для паники.

Еще более страшными, хотя и логичными, оказались слова ученого о том, что болезнь в ближайшее время сама по себе не исчезнет. Остается уповать на быстрое создание вакцины от коронавируса. Однако и эта мера будет эффективна в масштабах всего человечества только в том случае, если медицинская работа будет проведена на глобальном уровне.

Коронавирус в мире давно стал проблемой номер один, которая нарушила привычное течение жизни в самых разных уголках планеты. От самой эпидемии, а также от попыток государств бороться с распространением пандемии, страдает экономика, вспыхивают политические и общественные кризисы. Эксперты сходятся во мнении, что прежним мир уже больше не будет никогда.