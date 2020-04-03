У дочери Ивана Охлобыстина обнаружили коронавирус

Еще одним заболевшим из-за коронавируса стала дочь звезды сериала "Интерны" Ивана Охлобыстина. Всех членов семьи также проверяют на COVID-19.

Печальное известие из семьи Ивана Охлобыстина: его 22-летняя дочь Анфиса заразилась коронавирусом. Новость сообщил телеграм-канал "112".

У Анфисы практически не проявляются симптомы, чувствует она себя хорошо, госпитализировать девушку не стали.

Оказалось, дочь Охлобыстина сама обратилась в больницу. Она жаловалась, что из-за заложенности носа ей трудно дышать. Девушка сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным.

Где именно могла "подцепить" инфекцию, Анфиса понятия не имеет, потому что никто из ее родных не посещал в ближайшее время другие страны.

Из-за девушки сейчас проверяют всю ее семью. Иван Охлобыстин, его супруга и еще пятеро детей сдали тест. Результаты будут известны позже. Сейчас они находятся на жестком карантине.

Напомним, что на прошлой неделе коронавирус обнаружили у народного артиста России Льва Лещенко. От двухсторонней пневмонии он лечится в больнице в Коммунарке. Туда же позже с подозрением на COVID-19 доставили композитора Игоря Николаева. Однако у него инфекцию не обнаружили.