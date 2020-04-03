В России выявлено более 600 новых случаев заражения коронавирусом

Число новых заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 601. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах.



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В Москве отмечено 448 новых случаев заражения, в Подмосковье – 34, в Краснодарском крае – 17, в Пензенской области – 11, в Ленинградской области и Ямало-Ненецком АО – по десять. В Санкт-Петербурге заболели коронавирусом девять человек.

В Ханты-Мансийском АО выявлено восемь новых случаев опасной инфекции, в Татарстане – шесть, в Калмыкии и Тюменской области – по пять, в Саратовской области – четыре, в Липецкой, Астраханской, Кировской областях и Еврейской АО – по три, сообщает М24.

В Брянской и Ивановской областях, Чечне, Челябинской области, в Приморском крае и Крыму заболели по два человека. По одному новому пациенту в Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской областях, Ингушетии, Пермском крае, Свердловской области, Бурятии, Иркутской области и Хабаровском крае.

Согласно данным оперативного штаба Москвы по коронавирусу, почти половина пациентов с COVID-19 – люди до 45 лет, пишет НСН. При этом 53,5% из новых заболевших – женщины, передает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что из-за острой ситуации с коронавирусом в России режим самоизоляции для жителей страны продлен до конца месяца. Гражданам разрешено покидать дом только при обращении за экстренной медпомощью, для похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора и выгула животных.

При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Глава государства Владимир Путин заявил о необходимости введения более жестких мер для профилактики распространения коронавируса в России.