Призывающая остаться дома Высоцкая подвергает себя опасности

Телеведущая Юлия Высоцкая призывает всех оставаться дома во время пандемии коронавируса, в то время как сама нарушает режим самоизоляции. Свои передвижения по городу она объяснила поклонникам.

С 28 марта в России введен карантинный режим. Во многих регионах запрещено покидать дома без веской причины. Нарушить режим самоизоляции можно только ради выхода в магазин или аптеку. При этом дистанция между людьми должна быть в полтора метра. Такую идею правительства поддержала и телеведущая Юлия Высоцкая. Она согласна, что в период пандемии коронавируса необходимо оставаться дома. Однако знаменитость сама нарушает режим.

Объяснить свои поездки по городу телеведущая решила в одном из выпусков своего лайф-шоу "Мне это нравится". Высоцкая обратилась к поклонникам из офиса и сообщила, что продолжает работать, несмотря на призывы президента.

"У меня контракт", – сказала Юлия.

Телеведущая отметила, что продолжит работать на месте до тех пор, пока в стране не ввели военное положение. Также она не хочет отменять контракт, ведь от нее зависит множество людей.

Тем временем в России зарегистрировано свыше 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. 31 человек – скончался, выздоровели 243.