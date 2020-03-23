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"Мне страшно": Высоцкая откровенно о самых близких людях

Юлия Высоцкая. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая не осталась в стороне от истерии, возникшей на фоне пандемии коронавируса. Популярная актриса призналась, что ей страшно.
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В мире свирепствует коронавирус. В группе риска оказались пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. На этом фоне популярная актриса Юлия Высоцкая призналась, что всерьез обеспокоена состоянием матери. Она обнародовала архивные фотографии, на которых запечатлена ее еще молодая родительница. Сейчас женщине 67 лет.

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"Сегодня мне страшно не за себя, а за тех кто в группе повышенного риска (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Кто возможно старше, но это, кстати необязательно, кто слабее, кто беззащитен и нуждается в помощи", – призналась Юлия Высоцкая.

Можно не сомневаться, что не только за мать волнуется актриса. Ее мужу, прославленному режиссеру Андрею Кончаловскому, 82 года. Между тем артистка не скрывает, что с детства интересовалась теми, кто постарше.

"Я всегда тянулась к тем, кто лучше меня... умнее, опытнее, талантлевее, старше. Мне всегда были интересны люди, которые знают больше меня, пережили больше, испытали больше.. я всегда хотела быть с теми, кто круче меня", – заявила артистка.

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Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)

Юлия Высоцкая отметила, что благодаря общению с такими людьми она стала тем, кем является сейчас. Интересно, что Андрей Кончаловский намерен в ближайшее время заняться изучением такого явления, как карантин. В "Инстаграм" он объявил о том, что хочет понять, что такое карантин в российских реалиях, и сравнить его с карантином в других частях света.

Автор: 23 марта 2020, 13:05
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Высоцкую с Кончаловским сняли в интимный момент

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