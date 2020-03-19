Счастливая жизнь Юлии Высоцкой оказалась иллюзией

В новом выпуске своего шоу "Мне это нравится!" Юлия Высоцкая высказалась о том, что прячется за глянцевыми картинками, которые люди постят в соцсетях. Популярная артистка призналась: даже она публикует то, что не соответствует действительности.

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