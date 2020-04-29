"Идем по пику": озвучен прогноз по коронавирусу в России

Уже больше недели число людей, заразившихся коронавирусом в России, держится на приблизительно одном уровне – около пяти-шести тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом в день. Это идет вразрез с прогнозами сингапурских специалистов, пообещавших пик эпидемии на 19 августа.
"Я думаю, что мы идем по пику", – цитирует телеканал "360" вирусолога, доктора медицинских наук и профессора Анатолия Альтштейна. Также он дал прогноз о том, чего ждать от эпидемии в долгосрочном плане. По его словам, не исключена вторая волна болезни следующей осенью.
По мнении Анатолия Альтштейна, летом на свежем воздухе условия для передачи коронавируса в России будут неблагоприятными. "Респираторные заболевания в летнее время отступают, а осенью вернутся", – уверен доктор.
По его словам, в ближайшее время в стране могут появиться препараты, которые будут способны ослабить эпидемию. Однако решающее воздействие, добавил он, привнесет живая вакцина от коронавируса.
Напомним, коронавирус в России, как показывает статистика, успел затронуть 99 596 человек. Вылечиться смогли 10 293 пациента. Одновременно с этим было зарегистрировано 976 летальных случаев.
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