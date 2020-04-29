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Озвучено страшное число погибших от коронавируса врачей

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Чем больше времени проходит с начала эпидемии, тем больше своих страшных проявлений демонстрирует коронавирус в России. Обеспокоенность профессионального сообщества, в частности, вызвали данные о массовом заболевании врачей.
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико принял участие в онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН. Он рассказал, насколько сильно рискуют врачи из-за ситуации с коронавирусом в России.

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"У нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом прежде всего в медицинских организациях", – цитирует РИА Новости Николая Брико. Он добавил, что профессиональное сообщество опубликовало список врачей, которые ушли из жизни во время пандемии. Выяснилось, что жертвами эпидемии стали свыше 70 человек.

При этом, как показывают данные официальной статистики, по состоянию на 29 апреля 2020 года коронавирус в России еще не достиг своего плато. Это значит, что риск подхватить болезнь продолжает увеличиваться. Впрочем, заметил Николай Брико, последние новости дарят надежду на то, что ситуацию удастся переломить уже в ближайшие дни.

Напомним, коронавирус в России успел затронуть 99 596 человек. Зарегистрировано 976 летальных случаев. Также сообщается о 10 293 пациентах, которым удалось излечиться. Специалисты пристально следят за развитием событий, так как во многом от показателей статистики зависит, когда именно можно будет приступить к смягчению условий карантина.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 29 апреля 2020, 15:56
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