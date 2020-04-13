Больше 2,5 тысячи за день: Россия подошла к пику эпидемии коронавируса

Всего за сутки в России было зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 62 регионах страны. Отмечается, что за это же время от болезни умерли 18 человек. Излечиться смогли 179 человек. Большая часть заболевших – 1355 человек – в Москве.
Таким образом, на 13 апреля 2020 года, согласно официальной статистике, коронавирус в России затронул 18328 человек, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с эпидемией. За весь период наблюдения за болезнью было зафиксировано 148 летальных исходов и 1470 выздоровлений.
Отметим, последние новости показывают, что в придачу к коронавирусу россиянам предстоит справляться с другими проблемами. Речь, в первую очередь, идет о психологических последствиях нездоровой атмосферы тотальной пандемии, а также о плачевных для экономики итогах самоизоляции.
Статистика коронавируса в России демонстрирует упорный рост скорости распространения болезни. Это говорит о том, что режим новых санитарно-эпидемиологических ограничений быстро снять не получится.
Чтобы меры помогли эффективнее бороться с коронавирусом в России, необходимо, чтобы все люди ответственно отнеслись к режиму самоизоляции и соблюдали все меры предосторожности. Это не только спасет самого человека от заражения, но и позволит всей стране быстрее вернуться к нормальной жизни.
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