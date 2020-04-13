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Объявлено о новой угрозе коронавируса

Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Психолог и психотерапевт из итальянского города Анкона Сара Реджинелла объявила о нетипичной опасности эпидемии коронавируса. Специалист выступила с неожиданной рекомендацией по борьбе с ней.
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В период самоизоляции и карантина из-за коронавируса человеку грозит развитие депрессии, рассказала Сара Реджинелла. Посттравматические расстройства могут настигать и тех, кому пришлось столкнуться с болезнью.

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Особенно это касается людей, которые сутками лежали в реанимации подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких. Физически после такого человек может полностью выздороветь, однако вернуться к нормальному психологическому состоянию непросто.

По словам психолога, раньше настроения подпитывала какая-то надежда, теперь же она исчезает, передает Life. Люди потеряли ориентиры для самоидентификации. Они чувствовали себя полноценными личностями с работой, с определенным кругом общения и интересов, а сейчас осознали потерю всего этого. Неизвестность только усугубляет ситуацию.

Сара Реджинелла дала необычный совет, как справиться с гнетущей атмосферой. Спасти от уныния и депрессии должны гуляющие по Сети мемы, шутки и комиксы про коронавирус и изоляцию. "Юмор – прекрасный механизм защиты с психологической точки реакции", – цитирует РИА ФАН специалиста.

По ее сведениям, коронавирус в России запустил волну шуток в интернете. Она подчеркнула, что это необходимо, чтобы не терять веру. Вместе с тем нельзя умалять значимость психологов – в разгар пандемии их работа стала еще важнее. Обращаться к специалистам следует при появлении первых негативных признаков.

Автор: 13 апреля 2020, 10:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коронавирус: приколы про COVID-19

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

надежда красуля
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Ваше рекомендации на счет юмора не всем подходят Спасти от депрессии может только искренняя молитва к Богу о покаянии Тогда Господь даст покой Душам что бы не случилось!
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