Объявлено о новой угрозе коронавируса

В период самоизоляции и карантина из-за коронавируса человеку грозит развитие депрессии, рассказала Сара Реджинелла. Посттравматические расстройства могут настигать и тех, кому пришлось столкнуться с болезнью.
Особенно это касается людей, которые сутками лежали в реанимации подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких. Физически после такого человек может полностью выздороветь, однако вернуться к нормальному психологическому состоянию непросто.
По словам психолога, раньше настроения подпитывала какая-то надежда, теперь же она исчезает, передает Life. Люди потеряли ориентиры для самоидентификации. Они чувствовали себя полноценными личностями с работой, с определенным кругом общения и интересов, а сейчас осознали потерю всего этого. Неизвестность только усугубляет ситуацию.
Сара Реджинелла дала необычный совет, как справиться с гнетущей атмосферой. Спасти от уныния и депрессии должны гуляющие по Сети мемы, шутки и комиксы про коронавирус и изоляцию. "Юмор – прекрасный механизм защиты с психологической точки реакции", – цитирует РИА ФАН специалиста.
По ее сведениям, коронавирус в России запустил волну шуток в интернете. Она подчеркнула, что это необходимо, чтобы не терять веру. Вместе с тем нельзя умалять значимость психологов – в разгар пандемии их работа стала еще важнее. Обращаться к специалистам следует при появлении первых негативных признаков.
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