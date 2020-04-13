В ВОЗ указали на неожиданную опасность масок из-за коронавируса

Одной из заметных примет времени стало ношение медицинских масок. После того как эпидемия коронавируса в мире достигла заметных масштабов, защищать дыхательные пути начали практически все.
Вместе с тем в народе пошли слухи о том, что маски опасны для человека. Версий было множество. В частности, люди полагали, что, если долго носить защитную маску, то она соберет вирусы и бактерии, и сама превратится в источник болезней.
Официальный представитель ВОЗ в России подтвердила, что такая вероятность есть. Впрочем, угрозу легко устранить, если регулярно менять или обрабатывать маску.
"Маска не вредна сама по себе", – цитирует RT Мелиту Вуйнович. По словам представителя ВОЗ в России, опасность заключается в том, что человек в маске из-за ложного чувства защищенности может изменить свое поведение и забыть о других мерах предосторожности – соблюдении дистанции и мытье рук.
Физическая дистанция, подчеркнула Мелита Вуйнович, защищает лучше, чем маска. Если человек не находится в одном помещении с больным, такая защита ему понадобится едва ли.
Напомним, что коронавирус в России успел приобрести пугающие масштабы. Основной удар эпидемии пришелся на Москву. Специалисты отмечают, что столичные медики работают на пределе возможностей.
Чтобы замедлить распространение болезни, в городе был объявлен карантин. Людей просят ответственно относиться к своей и чужой безопасности.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Жена стала выпивать.
Ненавижу свою мать
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Самый красивый певец
Во что превратилась моя жизнь
Анатолий
Не помыла руки
Выздоравливают только те у кого есть деньги?