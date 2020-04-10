Попавший в реанимацию из-за коронавируса пациент рассказал страшное

Больной коронавирусом житель Нью-Йорка Дэвид Лат рассказал о днях, проведенных в больнице. Мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Юрист Дэвид Лат почувствовал первые симптомы в начале марта. Тогда в Нью-Йорке было зафиксировано всего 55 случаев заражения коронавирусом. Он три дня пытался попасть к специалистам, чтобы добиться госпитализации.

Как сообщает ABC News, в больнице мужчине стало хуже. Уровень насыщения крови кислородом снизился, поэтому было необходимо подключить его к аппарату ИВЛ. Дэвиду ввели трубку в трахею, пока он находился под наркозом. Перед тем, как закрыть глаза, мужчина подумал, что это могут быть его последние часы. Прощаться с жизнью Лат был не готов.

В течение шести дней его легкие работали искусственно. В тот момент за здоровье юриста молились родные, близкие и друзья. Через неделю Дэвид был выписан, потому что полностью вылечился от коронавируса.

Согласно последним данным, в США зафиксировано свыше 466 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончались из-за коронавируса 16,6 тысячи жителей страны, выздоровели 26,5 тысячи. Во всем мире за три с половиной месяца выявили один миллион и 617 тысяч заразившихся.