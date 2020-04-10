Сотни тысяч жертв: озвучен чудовищный сценарий пандемии коронавируса

В Канаде представлены любопытные сценарии развития пандемии коронавируса. Если сбудется худший прогноз, погибнуть от инфекции могут более 300 тысяч жителей страны.



Возможные модели развития пандемии опубликовало Агентство общественного здравоохранения в Канаде. Число заболевших в стране ежедневно растет на 5%. Если динамика сохранится, эпидемия унесет до 22 тысяч жизней, подсчитали в ведомстве. Это условно положительный сценарий.



Негативный гласит: если не прилагать усилий для сдерживания коронавируса, умереть от инфекции могут около 300 тысяч канадцев. Премьер-министр страны Джастин Трюдо прогнозировал, что пик заболеваемости в стране придется на конец весны.

Сейчас в Стране кленового листа 21 тысяча заболевших, умерли 500 человек. По сравнению с США, ситуация относительно благополучная. Южному соседу Канады не удается взять эпидемию под контроль: там более 460 тысяч заболевших и 16 тысяч жертв.

Всего в мире на 10 апреля выявлено почти 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 330 тысяч человек выздоровели, 90 тысяч скончались. Большинство стран закрыли рубежи и ограничили перемещение граждан.

В экспертном сообществе прогнозируют серьезное изменение геополитического ландшафта после пандемии коронавируса в мире. Политолог Дмитрий Куликов в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" предрек разделение мира на несколько независимых областей под контролем США, России и Китая.