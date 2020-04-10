Отказам делать тесты на коронавирус для россиян нашли объяснение

Не все россияне, которые вернулись из потенциально опасных в плане заражения коронавирусом стран или ощутили симптомы болезни, смогли быстро сделать тесты. Одним ставили диагноз на глаз, другим пришлось несколько дней обрывать телефон горячей линии, чтобы получить хоть какую-то информацию.
Однако удивляться не стоит – такой подход соответствует общим инструкциям. Врачи отмечают, что повальное тестирование перегрузит лаборатории. А это значит, что те, кто находится в группе риска – пожилые, люди с хроническими болезнями и контактировавшие с заболевшими – получат помощь позже.
"Логика медика, как правило, следующая: если течение болезни легкое и, скорее всего, госпитализации не потребует, то есть тест ничего не изменит, то и делать его не будут", – цитирует сайт "Комсомольская правда" кандидата медицинских наук, ассистента Сеченовского университета Владимира Бекетова. Он отметил, что с приближением к пику эпидемии подход может измениться.
По его словам, уже активно наращиваются объемы и тест-систем, и лабораторий. Перегибы на местах на фоне эпидемии коронавируса в России специалист объяснил разным уровнем квалификации врачей и их усталостью. "В целом наша система здравоохранения мобилизована и работает сейчас на полную мощь", – заключил Бекетов.
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