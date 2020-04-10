"Продолжит циркулировать": людям пообещали коронавирус по-новому

Глава Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов рассказал о том, чего ждать от пандемии коронавируса. По его словам, глобальная эпидемия закончится, однако болезнь не исчезнет и будет проявляться в новом качестве.



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