"Продолжит циркулировать": людям пообещали коронавирус по-новому

Мировое научное сообщество, врачи и власти почти всех стран с весны 2020 года бьются над одной и той же проблемой, пытаясь остановить пандемию коронавируса. Специалисты уверены, что у человечества практически нет шансов уничтожить его.
Даже если с ситуацией получится справиться, болезнь вернется в новом качестве. "Безусловно, эпидемия завершится, и пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, но сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции", – цитирует RT главу Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Рината Максютова.
Страшный коронавирус, парализовавший жизнь по всему земному шару, станет вести себя подобно сезонному вирусу гриппа. При этом большинству предстоит выработать иммунитет. Для этого люди должны будут либо переболеть, либо пройти вакцинацию.
Впрочем, как отметили в "Векторе", подтвержденных данных о возможности повторного заражения тех, кто уже поборол коронавирус, нет. Научное сообщество изучает этот вопрос. Обыватели же уверены, что после болезни у человека сохраняется иммунитет.
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