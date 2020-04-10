Переболеет большая часть планеты: доктор озвучил неутешительный прогноз по коронавирусу

В эфире программы "СоловьевLive" специалист заявил, что коронавирус потеряет силу, когда им переболеют 60% жителей планеты. Ограничительные меры вводятся, чтобы сдержать взрывную скорость распространения инфекции и не допустить роста числа жертв.
Александр Мясников не видит ничего плохого в том, что человек может в одиночестве выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Ситуация становится опаснее, когда собираются компании из двух-трех человек.
Эксперт предположил, что режим всеобщей изоляции в России не продлят после 1 мая. В противном случае последствия будут более разрушительными, чем от самой пандемии, сообщает "Московский комсомолец".
Напомним, что ситуация с коронавирусом в мире с каждым днем становится все сложнее. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших на планете превысило 1,6 миллиона. Жертвами инфекции стали 95,6 тысячи человек.
В России зарегистрировали 10 131 случай заражения коронавирусом. Большинство заболевших – 6698 человек – находятся в Москве. Вылечились 313 граждан, 76 пациентов скончались.
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