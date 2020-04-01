"Ситуация пугает": коронавирус отрезал тысячи граждан от России

По данным российского внешнеполитического ведомства, за границами России остаются около 25 тысяч наших сограждан, которые хотят вернуться домой. Организацией их эвакуации занимается Ситуационно-кризисный центр.
Александр Ионов рассказал, что на уровне сразу нескольких ведомств, совместно с авиаперевозчиками. разрабатывается план, который позволит серьезно увеличить эвакуационный пассажиропоток. "Данная ситуация пугает. Безусловно, наши граждане сейчас находятся не только в курортных странах, но и в странах, где сейчас достаточно высокий эпидемиологический порог по заражению коронавирусной болезнью", – отметил он.
Соответственно, тех, кого удалось вернуть из-за рубежа, будет необходимо поместить а 14-дневный карантин с возможностью медицинского наблюдения и контроля. Эта разумная мера предосторожности, которая должна уберечь от еще более активного распространения коронавируса в России. "В любом случае, 25 тысяч человек – это серьезная цифра. Это значит, что нужно где-то искать 25 тысяч койко-мест", – заметил вице-президент Международного комитета защиты прав человека.
Он добавил, что с высокой долей вероятности, большинство из оставшихся за границей россиян, стремятся попасть в Москву. Это значит, что на столичную инфраструктуру будет оказано еще большее давление, которое и так не ослабевает из-за распространения коронавируса. Систему необходимо подготовить к такой нагрузке. Возможно, имеет смысл рассмотреть вариант постепенной эвакуации соотечественников, чтобы не создавать перегруза.
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