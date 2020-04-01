"Ситуация пугает": коронавирус отрезал тысячи граждан от России

За рубежом остаются порядка 25 тысяч россиян, которые хотят вернуться на Родину из-за ситуации с коронавирусом в мире, рассказали в Министерстве иностранных дел России. О том, с какими сложностями предстоит столкнуться в процессе эвакуации граждан, специально для "Дни.ру" рассказал эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

По данным российского внешнеполитического ведомства, за границами России остаются около 25 тысяч наших сограждан, которые хотят вернуться домой. Организацией их эвакуации занимается Ситуационно-кризисный центр.

Александр Ионов рассказал, что на уровне сразу нескольких ведомств, совместно с авиаперевозчиками. разрабатывается план, который позволит серьезно увеличить эвакуационный пассажиропоток. "Данная ситуация пугает. Безусловно, наши граждане сейчас находятся не только в курортных странах, но и в странах, где сейчас достаточно высокий эпидемиологический порог по заражению коронавирусной болезнью", – отметил он.

Соответственно, тех, кого удалось вернуть из-за рубежа, будет необходимо поместить а 14-дневный карантин с возможностью медицинского наблюдения и контроля. Эта разумная мера предосторожности, которая должна уберечь от еще более активного распространения коронавируса в России. "В любом случае, 25 тысяч человек – это серьезная цифра. Это значит, что нужно где-то искать 25 тысяч койко-мест", – заметил вице-президент Международного комитета защиты прав человека.

Он добавил, что с высокой долей вероятности, большинство из оставшихся за границей россиян, стремятся попасть в Москву. Это значит, что на столичную инфраструктуру будет оказано еще большее давление, которое и так не ослабевает из-за распространения коронавируса. Систему необходимо подготовить к такой нагрузке. Возможно, имеет смысл рассмотреть вариант постепенной эвакуации соотечественников, чтобы не создавать перегруза.