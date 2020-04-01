Британские ученые указали на главные жертвы коронавируса

Британские ученые опубликовали в журнале The Lancet Infectious Diseases исследование, в котором на основании статистических данных установили возраст, в котором человеку вероятнее всего грозит смерть от коронавируса. Результаты получились ожидаемыми.

На основании официальных данных о зараженных коронавирусом из Китая и еще 37 стран специалисты разделили людей на несколько возрастных групп, каждая из которых отличается по уровню риска летального исхода.

Так, британские ученые пришли к выводу, что у людей до 39 лет риск умереть от коронавируса практически равен нулю. В возрастной группе от 40 до 49 лет этот показатель также невелик – 0,2%, считают специалисты.

Для людей в возрасте от 50 до 59 лет показатель увеличивается до 0,6%, говорится в статье. Для возрастной группы от 60 до 69 лет риск летального исхода составляет 2%, рассказывают британские ученые. У заболевших в возрасте от 70 до 79 лет вероятность умереть достигает уже 4,3%. Те же люди, кто заразился коронавирусом в возрасте от 80 лет и старше, могут умереть с вероятностью в 7,8%.

При этом само исследование британских ученых основано на статистике, полученной на февраль 2020 года, передает "Царьград". Последние новости показывают, что ситуация с распространением коронавируса и серьезными последствиями для пациентов серьезно изменилась.

Так, сообщается о большом числе молодых и здоровых людей, которые заразились коронавирусом. Статистика последних дней показывает, что и юные годы, и отсутствие хронических болезней не являются гарантией благополучного исхода болезни.

В связи с этим необходимо не только опираться на рекомендации врачей, но и соблюдать режим самоизоляции. Карантин позволит не только уберечься от заражения самому человеку, но и снизить пиковые значения распространения эпидемии, что, в конечном итоге, позволит быстрее побороть болезнь.