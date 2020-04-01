Мать посчитала сына умершим из-за заражения коронавирусом

Шотландец Калюм Уишарт внезапно потерял сознание из-за коронавирусной инфекции. Парень жутко напугал мать.



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У 25-летнего жителя Эдинбурга не было хронических заболеваний. 19 марта у него поднялась температура, и молодой человек самоизолировался в доме родителей. На следующий день его состояние ухудшилось: усилился жар, начались кашель, тошнота и диарея.



Шотландец заподозрил, что заболел коронавирусом, когда почувствовал, что трудно дышать, а легкие не расширяются. 26 марта он потерял сознание. Мать подумала, что парень умер.

Женщина в панике вызвала скорую помощь, и Уишарта госпитализировали. В больнице опасения молодого человека подтвердились: тест на коронавирус оказался положительным, сообщает Daily Star.

Парню уже лучше, но он не может делать вдох более секунды и закашливается, когда сидит или стоит. Уишарт призвал всех серьезно отнестись к опасности заразиться COVID-19.

Как писали "Дни.ру", 19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании привела подробности ситуации с коронавирусом в стране. Медик рассказала, как ей больно видеть мучения пациентов, большинство из которых – преклонного возраста.

Коронавирус в мире ежедневно убивает сотни человек. В связи с этим страны приняли ряд экстренных мер по борьбе с распространением опасной инфекции.

