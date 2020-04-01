Мать посчитала сына умершим из-за заражения коронавирусом

У 25-летнего жителя Эдинбурга не было хронических заболеваний. 19 марта у него поднялась температура, и молодой человек самоизолировался в доме родителей. На следующий день его состояние ухудшилось: усилился жар, начались кашель, тошнота и диарея.
Шотландец заподозрил, что заболел коронавирусом, когда почувствовал, что трудно дышать, а легкие не расширяются. 26 марта он потерял сознание. Мать подумала, что парень умер.
Женщина в панике вызвала скорую помощь, и Уишарта госпитализировали. В больнице опасения молодого человека подтвердились: тест на коронавирус оказался положительным, сообщает Daily Star.
Парню уже лучше, но он не может делать вдох более секунды и закашливается, когда сидит или стоит. Уишарт призвал всех серьезно отнестись к опасности заразиться COVID-19.
Как писали "Дни.ру", 19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании привела подробности ситуации с коронавирусом в стране. Медик рассказала, как ей больно видеть мучения пациентов, большинство из которых – преклонного возраста.
Коронавирус в мире ежедневно убивает сотни человек. В связи с этим страны приняли ряд экстренных мер по борьбе с распространением опасной инфекции.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?