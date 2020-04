Полный карантин. Чем заняться в самоизоляции?

С 28 марта вся Россия находится в изоляции из-за пандемии коронавируса. В Москве даже ввели особый карантинный режим, при котором запрещено выходить из дома без веской причины. Возникает логичный вопрос: как провести свободное время, которого стало неожиданно много? Некоторые предпочитают заняться самообразованием и развитием, другие же просто отдыхают и наслаждаются просмотром любимых фильмов и сериалов. Артисты и блогеры, которые также находятся на карантине, решили дать совет и рассказать, что именно скрасит досуг.

Рэпер GOODY советует на карантине посмотреть фильмы и сериалы, а также поиграть в игры. Артист рекомендует к просмотру "Реквием по мечте", "Дневник баскетболиста" и "Во все тяжкие", пройти онлайн курсы по экстремальному вождению автомобиля и сыграть в Postal 2 и CS 1.6.

Гарик Погорелов во время карантина успел посмотреть все части фильма "Форсаж", несколько раз "Бумер", "Титаник" и "1+1". Рэпер советует включить мотивирующий фильм "Арахисовый сокол", а также ленту "Зеленая карта", которая, по его мнению, учит быть добрее.

"Могу порубиться в PUBG mobile, но не часто, у меня от подобного сразу ладошки потеют, нервничать начинаю, но время убить – самое то", – советует артист.

У восходящей звезды Просто Леры свой список фильмов, которые можно посмотреть во время самоизоляции. Например, "Рассвет мертвецов" и "Ищу друга на конец света". Из сериалов девушка посмотрела "Карантин" и "Ходячие мертвецы". Для развлечения, по мнению артистки, подойдут компьютерные игры Horizon Zero Dawn, The Last of Us и Resident Evil.

А вот у музыканта ORLOVE свое мнение насчет того, как нужно проводить свободное время.

"Я считаю, что в первую очередь надо сделать генеральную уборку в своем доме, мне кажется, что даже тем людям, которые регулярно делают уборку, будет что еще убрать. Второе дело, необходимо завершить дела, которые откладывались в связи с недостатком времени, может это будет английский язык. Нельзя забывать про спорт не смотря ни на что, брать себя в руки и заниматься", – считает певец.

Своими рекомендациями поделилась группа DoReDos из Молдовы. Коллектив запомнился своим участием в конкурсе "Евровидение-2018". Так, по мнению трио, на карантине можно почитать такие книги, как "Хочу и буду" Лабковского, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, "Алхимик" Пауло Коэльо, а также "5.451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери.

Землячка DoReDos, певица Наталья Гордиенко , которая также покоряла "Евровидение", во время самоизоляции нашла возможность попробовать рецепты новых блюд, а также выучить новые песни, французский язык и выспаться.

Известный российский блогер Карина Лазарьянц, за жизнью которой следят более семи миллионов человек, любит включать для просмотра фильмы "Ослепленные желанием" и "Невероятная жизнь Уолтера Митти", а также сериалы "Тюдоры", "Великолепный век", "Настоящая кровь" и "Люцифер". Карине очень понравился недавно вышедшая в прокат лента Гая Ричи "Джентльмены".

Young Goga, начинающий исполнитель и автор песен:

"Сейчас я занимаюсь музыкой. Дорабатываю свои предыдущие проекты, придумываю новые. Карантин многим пойдет на пользу. Можно заняться собой и тем, на что раньше не хватало времени или было не так много, как сейчас. Допустим, физкультура, генеральная уборка, чтение книг или сортировка документов".

Рэп-исполнительница Sabi Miss советует к просмотру фильмы "Птичий короб" и "Правосудие Спенсера", сериалы "Половое воспитание" и "Бесстыжие". А артистка MIA BOYKA рекомендует зайти на Netflix и включить сериалы Sex Education, The rain, Ozark, End of the f**** world.

Сергей Яловицкий и Сергей Степанов из SUNSTROKE PROJECT считают, что лучше всего провести время за чтением следующих книг: "Тонкое искусство пофигизма", "Шантарам", "Билли Милиган", "Искусство войны", "Чайка Джонатан Ливингстон", "Заправляй кровать", "Книжный вор", "Осуждение Паганини" и "Сказать жизни Да!".

MASHA, известная исполнением песни "Лирика" группы "Сектор Газа", добавила в избранное сериалы Black Mirror, "Почему женщины убивают", "Мир дикого запада", а также "Содержанки". Певица также рекомендует вспомнить картину "Эпидемия".