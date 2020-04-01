Медсестра рассказала о страшных муках больных коронавирусом

Медсестра трудится по 13 часов в день в клинике Саутгемптона. Ежедневно она видит, как страдают от COVID-19 десятки пациентов.
Девушка рассказала, что в больнице не хватает средств защиты. Пугает ее и стремительно растущее число инфицированных. Многие из них нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Большинство больных – преклонного возраста, передает Daily Mail.
Медсестра призналась, что ей тяжело видеть муки людей. Она отметила, что в глазах зараженных коронавирусом много боли. Люси уверена, что ситуация ухудшится.
По словам медика, коронавирус в мире ежедневно убивает сотни человек. Чем быстрее народ поймет серьезность положения и перестанет выходить из дома, тем быстрее удастся побороть пандемию.
Хатчингс считает, что быть дома – привилегия. Медсестре тоже хотелось бы находиться с близкими, но по роду деятельности она не имеет такой возможности. Медик призвала людей, не соблюдающих карантин в условиях пандемии коронавируса в мире, одуматься.
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