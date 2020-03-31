У контактировавшего с Путиным главврача клиники в Коммунарке нашли коронавирус

У главного врача столичного медицинского центра в Коммунарке Дениса Проценко, куда со всей Москвы направляют больных с подозрением на коронавирус, был диагностирован COVID-19. Недавно он общался с президентом России Владимиром Путиным, рассказывая о том, как ведется борьба с эпидемией.

Денис Проценко, у которого диагностирован коронавирус, чувствует себя удовлетворительно. Он находится в больнице в Коммунарке.

Ранее Денис Проценко общался с Владимиром Путиным, рассказывая о том, как ведется лечение больных коронавирусом в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на сообщение о болезни специалиста. Он отметил, что президент России регулярно тестируется на коронавирус, и у него все нормально.

Напомним, российский президент лично приехал в очаг коронавируса в Москве, чтобы увидеть, как обстоят дела на местах. Дмитрий Песков рассказал о деталях поездки. "Сейчас мы ехали без подготовки вообще", – признался он.

Даже телефон, на который снимали Владимира Путина, пришлось искать в спешном порядке. Причем самому российскому лидеру, отметил его пресс-секретарь, в тот момент было совершенно все равно, снимают его в этот момент или нет. При этом он подчеркнул, что несмотря на поспешность сборов, все необходимые меры предосторожности были соблюдены.

Коронавирус в Москве уже успел затронуть 1613 человек. Жертвами эпидемии в российской столице стали 11 человек. 70 пациентов выздоровели. По всей стране на 31 марта число заболевших установилось на отметке 2334. Умерли – 18 больных, 134-м удалось выздороветь.