"Гореть вам в аду": самоизолировавшаяся Кудрявцева взорвалась из-за обвинений

Проведя время в компании Льва Лещенко, Лера Кудрявцева решила пройти тест на коронавирус и закрыться дома. Звезда также извинилась за неуместную шутку про сидящих на карантине "сволочей".

Как только Лев Лещенко вернулся из США, он отправился на празднование дня рождения Аллы Крутой, сестры известного композитора. Позже артист попал в больницу Коммунарки из-за обнаруженного у него коронавируса. Эта новость повергла в шок многих звезд шоу-бизнеса, которые тогда присутствовали на вечеринке. В их числе – Лера Кудрявцева. Она решила сдать тест на COVID-19 и самоизолироваться.

По этому поводу телеведущая сделала публикацию в своем инстаграм-аккаунте. Лера сообщила, что результаты теста будут готовы через три дня, и она очень надеется, что они будут отрицательными.

Кроме того, Кудрявцева вспомнила о своем недавнем высказывании. На днях ведущая сняла видео из телецентра во время работы и в шутку назвала вынужденных сидеть дома людей "сволочами". Сейчас Лера понимает, что сказанное раннее весьма неуместно из-за сложившейся ситуации, однако еще раз напомнила, что это была лишь ирония. Также звезда накинулась на журналистов, которые якобы не поняли ее шуток.

"СМИ, которые выпускают заголовки, что я назвала сволочами россиян, которые сидят дома, гореть вам в аду!", – написала она.

Напомним, что в начале марта Кудрявцева вернулась из Дубая и уже тогда могла уйти на 14-дневный карантин. Однако телеведущая этого не сделала и продолжила работать.