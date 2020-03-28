"Гореть вам в аду": самоизолировавшаяся Кудрявцева взорвалась из-за обвинений

Как только Лев Лещенко вернулся из США, он отправился на празднование дня рождения Аллы Крутой, сестры известного композитора. Позже артист попал в больницу Коммунарки из-за обнаруженного у него коронавируса. Эта новость повергла в шок многих звезд шоу-бизнеса, которые тогда присутствовали на вечеринке. В их числе – Лера Кудрявцева. Она решила сдать тест на COVID-19 и самоизолироваться.
По этому поводу телеведущая сделала публикацию в своем инстаграм-аккаунте. Лера сообщила, что результаты теста будут готовы через три дня, и она очень надеется, что они будут отрицательными.
Кроме того, Кудрявцева вспомнила о своем недавнем высказывании. На днях ведущая сняла видео из телецентра во время работы и в шутку назвала вынужденных сидеть дома людей "сволочами". Сейчас Лера понимает, что сказанное раннее весьма неуместно из-за сложившейся ситуации, однако еще раз напомнила, что это была лишь ирония. Также звезда накинулась на журналистов, которые якобы не поняли ее шуток.
"СМИ, которые выпускают заголовки, что я назвала сволочами россиян, которые сидят дома, гореть вам в аду!", – написала она.
Напомним, что в начале марта Кудрявцева вернулась из Дубая и уже тогда могла уйти на 14-дневный карантин. Однако телеведущая этого не сделала и продолжила работать.
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